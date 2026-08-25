Легенда тенниса проведет прощальный матч на US Open

45-летний Роджер Федерер проведет свой прощальный матч.

Событие состоится на стадионе им. Артура Эша. Легендарный швейцарец сыграет вместе с другими финалистами и победителями US Open Энди Роддиком, Джоном Макинроем и Андре Агасси.

Сам Федерер заявил, что это его возможность наконец попрощаться со спортом, которому он отдал свою жизнь. Также спортсмен категорически заявил, что не вернется больше на корт.

Это действительно дает мне возможность сказать "спасибо" и "до свидания", что, на мой взгляд, важно для некоторых. Для меня это важно, и это приятно сделать. Нет, я не вернусь. У меня просто слишком много препятствий, и я слишком занят — я едва нахожу время, чтобы сыграть хоть какие-то товарищеские матчи. Тело уже не выдерживает

Напомним, что Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году, а на US Open в последний раз выступил в 2019-м. На счету швейцарца 20 побед на Грендслемах, 6 побед на Итоговом турнире ATP, олимпийское золото парного турнира и серебро в одиночном разряде.

Ранее также сообщалось, что Вероника Подрез прошла первый круг квалификации US Open.

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