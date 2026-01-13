iSport.ua
Виландер нашел идеального тренера для Алькараса

Легендарный теннисист дал совет первой ракетке мира.
Сегодня, 19:06       Автор: Антон Федорцив
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Испанец Карлос Алькарас завершил сотрудничество с тренером Хуаном Карлосом Ферреро. Семикратный победитель Grand Slam Матс Виландер поделился мыслями относительно нового наставника, сообщает Punto de Break.

"Считаю крайне важным иметь в окружении победителя турнира "Большого шлема". Алькарас уже работал с Хуаном Карлосом Ферреро. И я уверен, если у тебя будет еще один голос "Большого шлема" рядом, этот голос должен принадлежать игроку другого стиля.

Когда говорим о Маррее и Карлосе Алькарасе, то в их стилях есть сходство. Но если взять Джона Макинроя и Карлоса Алькараса, то сразу заметна разница. И если взять Стефана Эдберга и Алькараса, разница тоже весомая.

 

 

А если посмотреть, например, на Роджера Федерера, мы говорим о человеке, который действительно мог бы помочь Алькарасу в аспектах игры, в которых он пока чувствует себя неуверенно. И считаю, что Роджер Федерер стал бы идеальным тренером для Карлоса Алькараса", – заявил швед.

Сезон-2026 Алькарас начал на первой строчке мирового тура. В прошлом году он триумфовал на Ролан Гаррос и US Open. Зато на Открытом чемпионате Австралии лучшим результатом испанского теннисиста остается четвертьфинал.

Тем временем украинец Виталий Сачко одолел первый раунд квалификации Australian Open.

