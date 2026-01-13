iSport.ua
Сачко выиграл в первом раунде отбора на чемпионат Австралии-2026

Уверенно обыграл норвежца Дурасовича.
Сегодня, 10:21
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко принимает участие в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026. Его первым соперником стал представитель Норвегии Виктор Дурасович.

Матч прошёл во вторник, 13 января, и его выиграл украинский теннисист со счётом 6:3, 7:6(1). Сачко выполнил 4 подачи навылет и допустил 1 двойную ошибку.

Это вторая очная встреча украинца с норвежцем, пока счёт в пользу Виталия 2:0.

Теперь Сачко во втором круге встретится либо с Мойрани Будзигом, либо с Лиамом Дракслем.

Ранее Сапронов рассказал, почему Костюк проиграла Соболенко в финале турнира WTA 500 в Брисбене.

