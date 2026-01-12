iSport.ua
Сапронов - о том, почему Костюк проиграла Соболенко: Не хватает одного

Главное - поймать слабость Соболенко.
Сегодня, 12:10       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Накануне прошёл финал турнира WTA 500 в Брисбене, в котором Марта Костюк уступила Арине Соболенко.

Украинский спортивный функционер и бизнесмен Юрий Сапронов рассказал, в чём заключается проблема того, что Марта проиграла финал.

Ей всего хватает. Любому игроку из топ-20, который играет с Соболенко и не может её обыграть, не хватает одного: ошибок Соболенко и её неуверенности в конкретный день матча.

"На пути к финалу Марта обыграла 3-ю ракетку мира Анисимову, 9-ю ракетку мира Андрееву и 6-ю ракетку мира Пегулу. Она в отличной форме и одержала великолепные победы. Это говорит о том, что её потенциал — топ-10, минимум. Я очень надеюсь, что это произойдёт в этом сезоне".

В финале турнира Марта Костюк также прокомментировала ситуацию в Украине.

