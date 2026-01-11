"Играю с болью в сердце": Костюк прокомментировала ситуацию в Украине

Украинская теннисистка Марта Костюк дала откровенный комментарий касательно ситуации в Украине.

Напомним, накануне спортсменка добралась до финала турнира в Брисбене, однако уступила представительнице террористов арине сабаленке.

Во время церемонии награждения Костюк высказалась о ситуации дома, напомнив о войне в Украине. Слова украинки вызвали бурю апподисментов.

На улице — минус 20 градусов. Очень тяжело жить в этой реальности каждый день.

Моя сестра спит под тремя одеялами — настолько холодно дома.

Меня невероятно тронуло и порадовало, что на этой неделе я увидела так много украинских флагов