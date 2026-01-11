"Играю с болью в сердце": Костюк прокомментировала ситуацию в Украине
Украинская теннисистка Марта Костюк дала откровенный комментарий касательно ситуации в Украине.
Напомним, накануне спортсменка добралась до финала турнира в Брисбене, однако уступила представительнице террористов арине сабаленке.
Во время церемонии награждения Костюк высказалась о ситуации дома, напомнив о войне в Украине. Слова украинки вызвали бурю апподисментов.
Marta Kostyuk spoke about Ukraine after her loss to Aryna Sabalenka in the Brisbane final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
“I wanna say a few words about Ukraine. I play every day with pain in my heart. There are thousands of people who are without light and warm water right now. It’s -20 degrees outside. It’s… pic.twitter.com/nTsG6rTgBz
Я хочу сказать несколько слов об Украине. Я каждый день играю с болью в сердце. Сейчас тысячи людей остаются без света и тёплой воды.
На улице — минус 20 градусов. Очень тяжело жить в этой реальности каждый день.
Моя сестра спит под тремя одеялами — настолько холодно дома.
Меня невероятно тронуло и порадовало, что на этой неделе я увидела так много украинских флагов
Ранее также Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде.
