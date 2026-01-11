iSport.ua
"Играю с болью в сердце": Костюк прокомментировала ситуацию в Украине

Спортсменка напомнила о войне.
Сегодня, 12:03       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк дала откровенный комментарий касательно ситуации в Украине.

Напомним, накануне спортсменка добралась до финала турнира в Брисбене, однако уступила представительнице террористов арине сабаленке.

Во время церемонии награждения Костюк высказалась о ситуации дома, напомнив о войне в Украине. Слова украинки вызвали бурю апподисментов.

Я хочу сказать несколько слов об Украине. Я каждый день играю с болью в сердце. Сейчас тысячи людей остаются без света и тёплой воды. 

На улице — минус 20 градусов. Очень тяжело жить в этой реальности каждый день. 

Моя сестра спит под тремя одеялами — настолько холодно дома. 

Меня невероятно тронуло и порадовало, что на этой неделе я увидела так много украинских флагов

Ранее также Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде.

