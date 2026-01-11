Свитолина выиграла турнир WTA в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде,

В финале украинке противостояла 57-я ракетка мира Ван Синьюй. Чтобы обыграть китаянку Свитолиной понадобились 1 час 44 минуты.

Отметим, что это лишь второе противостояние между теннисистками и вторая победа украинки. Ранее Элина обыграла Синьюй в 1/8 Уимбдона.

Титул же в Окленде стал 19-м в карьере Свитолиной и первым в этом году. В Окленде же украинка второй раз в карьере дошла до финала, но впервые выиграла турнир в Новой Зеландии.

WTA. Окленд, финал

Элина Свитолина (Украина, 13) — Ван Синьюй (Китай, 57) 2:0 (6:3, 7:6(6)

