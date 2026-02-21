iSport.ua
Свитолина прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира

Прорывается в финал после трёхчасовой битвы с Коко Гауфф.
Сегодня, 09:26       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Накануне Элина Свитолина одержала непростую победу над американкой Коки Гауфф и тем самым вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае.

Первая ракетка Украины поделилась эмоциями после тяжелой победы над Коко Гауфф:

Коко - настоящий боец. Я ожидала, что она сможет вернуться в матч — она выиграла столько крупных сражений, столько больших турниров. Поэтому мне нужно было продолжать бороться, продолжать давить. Я просто старалась выиграть этот матч. И я очень довольна тем, как боролась, и, конечно, очень рада сегодняшней победе.

Спустя три часа невероятной борьбы вы выходите уже в свой третий финал здесь, в Дубае. Уверена, сейчас вас переполняют эмоции. Расскажите о них.

"Если честно, после такой битвы я просто без слов. Я действительно старалась выложиться полностью, играла так, словно завтра не наступит, - просто старалась отдать все силы. И огромное спасибо за вашу поддержку!" — приводят слова Элины в БТУ.

К слову, легендарная теннисистка, которая когда-то играла вместе со Свитолиной в парном разряде, выступит в Индиан-Уэллсе.

