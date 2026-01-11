iSport.ua
Русский Українська

Костюк проиграла в финале турнира в Брисбене первой ракетке мира

Украинка в пятый раз подряд проиграла сабаленке.
Сегодня, 09:55       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела выиграть турнир WTA в Брисбене.

Соперницей украинки стала первая ракетка мира арина сабаленка.

И хотя Костюк по ходу турнира сумела обыграть других представительниц топ-10 рейтинга: Аманду Анисимову, мирру андрееву и Джессику Пегулу, справится с еще одной представительницей террористов не удалось.

В обоих сетах украинка стартовала со счета 0:3, но если в первом почти сумела оформить камбек, то во втором сабаленка легко ее обыграла.

Костюк пять раз встречалась с белоруской спортсменкой и все пять раз ей проиграла. Также Марта продлила серию поражений в финалах турниров WTA до трех.

WTA. Брисбен, финал

арина сабаленка (1) — Марта Костюк (Украина, 16) 2:0 (6:4, 6:3)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

Статьи по теме

"Играю с болью в сердце": Костюк прокомментировала ситуацию в Украине "Играю с болью в сердце": Костюк прокомментировала ситуацию в Украине
Костюк накануне решающего матча в Брисбене: Я не ощущаю давления Костюк накануне решающего матча в Брисбене: Я не ощущаю давления
Костюк сразилась с Пегулой и вышла в финал турнира в Брисбене Костюк сразилась с Пегулой и вышла в финал турнира в Брисбене
Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал WTA 500 Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал WTA 500

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета и женский пасьют закроют четвертый этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Биатлон13:31
Норвежцы выиграли эстафету в Оберхофе, украинцы - за пределами топ-10
Европа13:30
Бывший лидер Борнмута красиво попрощался с фанатами
Биатлон13:00
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета и женский пасьют закроют четвертый этап Кубка мира в Оберхофе
Бокс12:45
"Дайте титульный бой": Кабайел вызвался на поединок с Усиком
Европа12:30
Скандальный экс-защитник Челси стал свободным агентом
Теннис12:03
"Играю с болью в сердце": Костюк прокомментировала ситуацию в Украине
Биатлон12:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
Другие страны11:15
Балотелли нашел себе новый клуб за пределами Европы
Европа10:35
Арсенал нанял экс-тренера Ливерпуля по аутам
Теннис09:55
Костюк проиграла в финале турнира в Брисбене первой ракетке мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK