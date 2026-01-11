Костюк проиграла в финале турнира в Брисбене первой ракетке мира

Украинка в пятый раз подряд проиграла сабаленке.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела выиграть турнир WTA в Брисбене.

Соперницей украинки стала первая ракетка мира арина сабаленка.

И хотя Костюк по ходу турнира сумела обыграть других представительниц топ-10 рейтинга: Аманду Анисимову, мирру андрееву и Джессику Пегулу, справится с еще одной представительницей террористов не удалось.

В обоих сетах украинка стартовала со счета 0:3, но если в первом почти сумела оформить камбек, то во втором сабаленка легко ее обыграла.

Костюк пять раз встречалась с белоруской спортсменкой и все пять раз ей проиграла. Также Марта продлила серию поражений в финалах турниров WTA до трех.

WTA. Брисбен, финал

арина сабаленка (1) — Марта Костюк (Украина, 16) 2:0 (6:4, 6:3)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!