Australian Open: нога Сачко в тяжелейшем матче не выдержала и украинец проиграл

Украинец провел второй поединок в квалификации.
Сегодня, 12:31       Автор: Василий Войтюк

В полуфинале квалификации на Australian Open украинский теннисист Виталий Сачко (ATP №166) встретился с канадцем Лиамом Дракслем (ATP №145).

Первый сет проходил достаточно ровно, пока Сачко не проиграл гейм №4 на своей подаче, после чего Драксль дожал партию. Во втором сете канадец повел с брейком намного раньше, но Сачко перевернул игру и даже имел два сет-бола, но не сумел их реализовать. Тем не менее, при счете 6:5 украинец снова реализовал брейк и выиграл сет.

Третья партия оказалась очень напряженной. Теннисисты обменивались удачными брейками и в один момент Сачко повел со счетом 5:3 и даже имел матч-бол на своей подаче, который не смог реализовать. 

Виталий Сачко
Виталий Сачко

Все перешло к тай-рейку, Виталий к этому моменту уже изрядно подустал и еле стоял на ногах, но борьбу продолжал. Но при счете 7:7 проблемы с левой ногой уже просто не дали украинцу возможности матч продолжать, он проиграл три последних розыгрыша и выбыл из борьбы.

Australian Open, 2-й раунд квалификации
Виталий Сачко (Україна) - Лиам (Драксль) - 4:6, 7:5, 6:7 (7)

