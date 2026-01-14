Три украинки получили посев на Australian Open
Такое происходит третий год подряд.
Накануне жребия основной сетки первого турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии - были определены номера посевов для теннисистов и теннисисток.
Так, уже третий год кряду три представительницы Украины будут сеяными в одиночном разряде турнира.
Элина Свитолина получила 12-й номер, Марта Костюк стала 20-й, а Даяна Ястремская - 26-й.
Посев женской сетки Australian Open
- Арина Соболенко
- Ига Швентек (Польша)
- Коко Гауфф (США)
- Аманда Анисимова (США)
- Елена Рыбакина (Казахстан)
- Джессика Пегула (США)
- Жасмин Паолини (Италия)
- Мирра Андреева
- Мэдисон Киз (США)
- Белинда Бенчич (Швейцария)
- Екатерина Александрова
- Элина Свитолина (Украина)
- Линда Носкова (Чехия)
- Клара Таусон (Дания)
- Эмма Наварро (США)
- Наоми Осака (Япония)
- Виктория Мбоко (Канада)
- Людмила Самсонова
- Каролина Мухова (Чехия)
- Марта Костюк (Украина)
- Элиза Мертенс (Бельгия)
- Лейла Фернандес (Канада)
- Диана Шнайдер
- Елена Остапенко (Латвия)
- Паула Бадоса (Испания)
- Даяна Ястремская (Украина)
- София Кенин (США)
- Эмма Радукану (Великая Британия)
- Ива Йович (США)
- Майя Джойнт (Австралия)
- Анна Калинская
- Маркета Вондроушова (Чехия)
Посев мужской сетки Australian Open
- Карлос Алькарас (Испания)
- Янник Синнер (Италия)
- Александр Зверев (Германия)
- Новак Джокович (Сербия)
- Лоренцо Музетти (Италия)
- Алекс де Минаур (Австралия)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Бен Шелтон (США)
- Тейлор Фриц (США)
- Александр Бублик (Казахстан)
- Даниил Медведев
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Андрей Рублёв
- Алехандро Давидович Фокина (Испания)
- Карен Хачанов
- Якуб Менсик (Чехия)
- Иржи Легецка (Чехия)
- Франческо Черундоло (Аргентина)
- Томми Пол (США)
- Флавио Коболли (Италия)
- Денис Шаповалов (Канада)
- Лучано Дардери (Италия)
- Таллон Грикспур (Нидерланды)
- Артур Риндеркнехт (Франция)
- Учащийся Тьен (США)
- Кэмерон Норри (Великобритания)
- Брэндон Накашима (США)
- Жоау Фонсека (Бразилия)
- Фрэнсис Тиафо (США)
- Валентин Вашеро (Монако)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Корантен Муте (Франция)
Напомним, что Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева пробились в финал квалификации Australian Open.
