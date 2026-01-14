iSport.ua
Три украинки получили посев на Australian Open

Такое происходит третий год подряд.
Сегодня, 08:47       Автор: Василий Войтюк
Костюк и Свитолина / Getty Images
Костюк и Свитолина / Getty Images

Накануне жребия основной сетки первого турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии - были определены номера посевов для теннисистов и теннисисток.

Так, уже третий год кряду три представительницы Украины будут сеяными в одиночном разряде турнира.

Элина Свитолина получила 12-й номер, Марта Костюк стала 20-й, а Даяна Ястремская - 26-й.

Посев женской сетки Australian Open

  1. Арина Соболенко
  2. Ига Швентек (Польша)
  3. Коко Гауфф (США)
  4. Аманда Анисимова (США)
  5. Елена Рыбакина (Казахстан)
  6. Джессика Пегула (США)
  7. Жасмин Паолини (Италия)
  8. Мирра Андреева
  9. Мэдисон Киз (США)
  10. Белинда Бенчич (Швейцария)
  11. Екатерина Александрова
  12. Элина Свитолина (Украина)
  13. Линда Носкова (Чехия)
  14. Клара Таусон (Дания)
  15. Эмма Наварро (США)
  16. Наоми Осака (Япония)
  17. Виктория Мбоко (Канада)
  18. Людмила Самсонова
  19. Каролина Мухова (Чехия)
  20. Марта Костюк (Украина)
  21. Элиза Мертенс (Бельгия)
  22. Лейла Фернандес (Канада)
  23. Диана Шнайдер
  24. Елена Остапенко (Латвия)
  25. Паула Бадоса (Испания)
  26. Даяна Ястремская (Украина)
  27. София Кенин (США)
  28. Эмма Радукану (Великая Британия)
  29. Ива Йович (США)
  30. Майя Джойнт (Австралия)
  31. Анна Калинская
  32. Маркета Вондроушова (Чехия)

Посев мужской сетки Australian Open

  1. Карлос Алькарас (Испания)
  2. Янник Синнер (Италия)
  3. Александр Зверев (Германия)
  4. Новак Джокович (Сербия)
  5. Лоренцо Музетти (Италия)
  6. Алекс де Минаур (Австралия)
  7. Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  8. Бен Шелтон (США)
  9. Тейлор Фриц (США)
  10. Александр Бублик (Казахстан)
  11. Даниил Медведев
  12. Каспер Рууд (Норвегия)
  13. Андрей Рублёв
  14. Алехандро Давидович Фокина (Испания)
  15. Карен Хачанов
  16. Якуб Менсик (Чехия)
  17. Иржи Легецка (Чехия)
  18. Франческо Черундоло (Аргентина)
  19. Томми Пол (США)
  20. Флавио Коболли (Италия)
  21. Денис Шаповалов (Канада)
  22. Лучано Дардери (Италия)
  23. Таллон Грикспур (Нидерланды)
  24. Артур Риндеркнехт (Франция)
  25. Учащийся Тьен (США)
  26. Кэмерон Норри (Великобритания)
  27. Брэндон Накашима (США)
  28. Жоау Фонсека (Бразилия)
  29. Фрэнсис Тиафо (США)
  30. Валентин Вашеро (Монако)
  31. Стефанос Циципас (Греция)
  32. Корантен Муте (Франция)

Напомним, что Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева пробились в финал квалификации Australian Open.

