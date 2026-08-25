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Каждый четвертый умерший американский футболист страдал одной и той же болезнью

Новое исследование показало тревожно высокий уровень хронической травматической энцефалопатии среди бывших футболистов.
Сегодня, 15:51       Автор: Сергей Носенко
НФЛ / Getty Images
НФЛ / Getty Images

Исследователи из Mass General Brigham, Бостонского университета и фонда Concussion & CTE Foundation определили, что как минимум каждый четвертый бывший игрок Национальной футбольной лиги США, ушедший из жизни с 2016 по 2021 год, на момент смерти имел хроническую травматическую энцефалопатию. Результаты исследования опубликовали 25 августа, передает Reuters.

За этот период умерло 878 ветеранов НФЛ. В 235 случаях семьи согласились передать мозг спортсменов на исследование, и в 215 случаях было подтверждено заболевание. Исследователи отмечают, что причиной являются постоянные травмы головы, характерные для вида спорта. Характерные проявления — ухудшение памяти и мышления, перепады настроения и поведения, проблемы с координацией.

В НФЛ отметили, что лига постоянно работает над повышением безопасности игры. В то же время авторы исследования отметили, что большинство сильных травм спортсмены получают еще до перехода в лигу: в колледжах и даже школах.

Напомним, бывший ресивер Аризон Кардиналс и Миннесоты Вайкингс Рондейл Мур был найден мертвым в родном доме. По предварительным данным, это было самоубийство.

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