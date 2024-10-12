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Стаховский отреагировал на завершение карьеры Надаля

Украинский спортсмен высказался о влиянии испанца на теннис.
Сегодня, 10:30
Сергей Стаховский / Getty Images
Сергей Стаховский / Getty Images

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился воспоминаниями о своих противостояниях с Рафаэлем Надалем, который завершил карьеру.

По словам спортсмена, он помнит, как легендарный испанец уничтожил его в матче за сборную.

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"Запомнилось, как он меня уничтожил в Мадриде на грунте во время матча Украина – Испания (0:6, 0:6, 4:6). Это было и больно, и поразительно. У Рафы не было счета, у него каждый розыгрыш – это был отдельный матч, который он играл по полной. Поэтому с ним было сложно при любом счете".

Кто теперь будет "Королем грунта"? Таких доминантных игроков на грунте в ближайшем будущем не будет. Но все возможно.

Надаль и Федерер претендуют на звания лучшего  равноценно, просто у каждого из них есть свои поклонники, только с отступлением времени мы сможем оценить их вклад в наш спорт. А он потрясающе огромный", - приводит слова Стаховского sport-express.ua.

Напомним, звездная теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы.

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