"Всегда в одной команде": Свитолина примерила новую форму сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола начала сотрудничество с компанией adidas, которая стала новым техническим партнером организации.

Накануне была презентована новая форма сборной Украины, в которой "сине-желтые" будут выступать в сезоне-2024/25.

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Обновленную экипировку уже успела примерить украинская теннисистка Элина Свитолина, поделившись в Instagram фото в именной футболке.

"Всегда в одной команде", - написала вторая ракетка Украины.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas.

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