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"Всегда в одной команде": Свитолина примерила новую форму сборной Украины по футболу

Украинская теннисистка похвасталась именной футболкой.
Сегодня, 11:40
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская ассоциация футбола начала сотрудничество с компанией adidas, которая стала новым техническим партнером организации.

Накануне была презентована новая форма сборной Украины, в которой "сине-желтые" будут выступать в сезоне-2024/25.

Читай также: УАФ и adidas представили новую форму сборной Украины

Обновленную экипировку уже успела примерить украинская теннисистка Элина Свитолина, поделившись в Instagram фото в именной футболке.

"Всегда в одной команде", - написала вторая ракетка Украины.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма Сборная Украины Элина Свитолина

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