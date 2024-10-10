"Всегда в одной команде": Свитолина примерила новую форму сборной Украины по футболу
Украинская теннисистка похвасталась именной футболкой.
Украинская ассоциация футбола начала сотрудничество с компанией adidas, которая стала новым техническим партнером организации.
Накануне была презентована новая форма сборной Украины, в которой "сине-желтые" будут выступать в сезоне-2024/25.
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Обновленную экипировку уже успела примерить украинская теннисистка Элина Свитолина, поделившись в Instagram фото в именной футболке.
"Всегда в одной команде", - написала вторая ракетка Украины.
Ранее президент УАФ Андрей Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas.
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