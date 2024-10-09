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Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas

Андрей Николаевич рад возобновлению сотрудничества.
Сегодня, 12:45
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу новой экипировки национальной сборной Украины по футболу, которая возобновила сотрудничество с adidas:

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"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. У ассоциации уже есть успешная история сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012.

Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели", - написал Шевченко.

Напомним, уже 11 ноября сборная Украины сыграет против Грузии, а 14 - встретится с Чехией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко уаф

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