УАФ и adidas представили новую форму сборной Украины

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила о начале сотрудничества с производителем экипировки adidas.

Благодаря этому сборная Украины наконец получила новую домашнюю форму, в которой она будет выступать в матчах сезона-2024/25.

Первый комплект формы выполнен в классических украинских цветах: желтая футболка с синими полосками adidas на плечах, синим воротником и едва заметными синими вертикальными полосками спереди, а также шорты с синими полосками. А на спине присутствует надпись "Слава Україні".

Вратарский домашний комплект, к слову, будет очень знакомым для Андрея Лунина, ведь голкипер использует его в Реале.

Несмотря на то, что УАФ пока не показала выездную форму, она уже стала доступна для приобретения на официальном сайте adidas.

Второй комплект стал полной противоположностью домашнего: полностью синяя форма с желтыми полосками спереди и на плечах с желтым воротником + желтая надпись "Слава Україні".

"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012".

"Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели", - заявил президент УАФ Андрей Шевченко.

Напомним, что немногим ранее сборная Украины провела первую тренировку в форме от нового технического партнера.

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