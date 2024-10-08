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Сборная Украины провела первую тренировку в форме от нового технического партнера

"Сине-желтые" готовятся к предстоящим матчам Лиги наций.
Вчера, 23:30
Сборная Украины готовится к матчам Лиги наций / УАФ
Сборная Украины готовится к матчам Лиги наций / УАФ

Сборная Украины в польском городе Познань начала подготовку к октябрьским матчам Лиги наций.

Во вторник, 8 октября, украинская национальная команда провела первую тренировку перед будущими поединками против Грузии и Чехии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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"Сине-желтые" впервые занимались в экипировке от компании adidas, которая стала техническим партнером УАФ. Ближайшие матчи украинцы также должны провести в новой форме.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Сборная Украины 11 октября в Познани проведет матч Лиги наций против Грузии, а 14 октября во Вроцлаве встретится с Чехией. Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Грузия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: adidas Сборная Украины

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