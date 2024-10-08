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Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций 11.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской национальной команды.
Вчера, 21:30
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча / УАФ
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча / УАФ

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет с Грузией в номинально домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги наций в квартете B1.

Команда Сергея Реброва начала выступления в турнире с двух поражений от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Грузины же стартовали с противоположными результатами, одержав победы над чехами (4:1) и албанцами (1:0), и сейчас возглавляют группу.

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Матч Украина - Грузия будет сыгран в польском городе Познань на стадионе Энеа-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Грузия

Трансляция матча Украина - Грузия будет доступна в этой новости 11 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

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Предстоящий поединок будет десятой очной встречей Украины и Грузии. Ранее эти сборные пересекались в квалификациях чемпионата мира-2006 и Евро-2008, а также провели пять товарищеских матчей, последний из которых в 2015 году завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.

В целом украинская сборная имеет весомое преимущество в личных встречах, еще ни разу в своей истории не проиграв грузинам - шесть побед и три ничьи (разница мячей - 16:6).

Источник: Getty Images

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Украина - Грузия.

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