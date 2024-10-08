Украина - Грузия: где смотреть матч Лиги наций 11.10.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на групповом этапе Лиги наций-2024/25.

В пятницу, 11 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч третьего тура группового этапа Лиги наций в квартете B1, встретившись с Грузией.

Команда Сергея Реброва неудачно начала выступления в турнире, проиграв первые два поединка Албании (1:2) и Чехии (2:3). Грузины же стартовали с побед над чехами (4:1) и албанцами (1:0) и сейчас возглавляют группу.

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Матч Украина - Грузия будет сыгран в польском городе Познань на стадионе Энеа-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Источник: УАФ

Где и когда смотреть матч Украина - Грузия

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Украина - Грузия, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и грузинской сборными в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Где состоится матч Украина - Грузия

Украинская сборная из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вынуждена проводить свои домашние матчи за пределами страны. Национальную команду Грузии "сине-желтые" примут в польском городе Познань.

Источник: Getty Images

Матч Украина - Грузия состоится на стадионе Энеа-Арена (или арена Познань для УЕФА и Лиги наций), который является домашним для местного футбольного клуба Лех и где также проводила свои поединки сборная Польши. Арена принимала три матча Евро-2012.

Вместимость стадиона, где состоится матч Украина - Грузия, составляет 43 269 зрителей.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Украина - Грузия.

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