Сборная Украины в Лиге наций: как связано с чемпионатом мира и все, что нужно знать о турнире

Национальная сборная Украины примет участие в очередном розыгрыше Лиги Наций – недавно созданном турнире для сборных.

Каждый раз правила Лиги наций несколько отличаются, ведь этот турнир напрямую относится и к чемпионатам Европы или мира.

Что же ждет нас в этот раз?

Какое отношение Лига наций имеет к ЧМ-2026?

После розыгрыша Лиги наций стартует отбор к чемпионату мира, который в 2026 году должен пройти на территории Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки.

Квалификация пройдет в обновленном формате, ведь количество участников на ЧМ увеличилось, а потому и Европа теперь будет немного больше представительство. 12 победителей отборочных групп пройдут на Мундиаль напрямую, а команды, которые займут вторые места, будут иметь еще один шанс – будут играть в плей-офф.

Компанию им составят еще четыре команды, которые не попадут в два лучших, и это будут те команды, которые в Лиге наций смогут выиграть свои группы! Да, это может быть условная Англия, которая займет первое место в квартете ЛН, но провалит отбор. И все же вероятно, что среди таких "счастливчиков" мы увидим команды уровня Румынии, Северной Македонии или Люксембурга.

Но на всякий случай, выиграть свою группу Лиги наций было бы очень полезно.

Кто соперники Украины, в каком мы дивизионе?

Наша команда за первые три розыгрыша Лиги наций успела оформить все возможные результаты – сначала заняли первое место и вышли в элитный дивизион, затем со швейцарским скандалом вылетели во второй, а в прошлый раз не смогли подняться и не опустились ниже, оставшись в Дивизионе B (втором по силе).

Источник: Getty Images

По результатам жеребьевки мы оказались в первой группе (любопытно, что все три сезона в Дивизионе B наша команда играет в группе №1). Нашими соперниками здесь будут: Чехия (вылетевшая из элиты прошлого розыгрыша), Албания и Грузия (перешедшая в Дивизион C).

Все четыре команды группы были на Евро-2024 этим летом. И только Грузия смогла преодолеть групповой этап.

Чехия была в одном квартете с грузинами и осталась там за бортом соревнований. Албания показывала классный футбол, но выйти из группы с Испанией, Италией и Хорватией было максимально сложной задачей.

Источник: Getty Images

А о Грузии, думаем, вы все помните. Команда Вилли Саньоля в последнем туре группового этапа обыграла Португалию и вышла в плей-офф. И хоть там они разгромно проиграли будущим чемпионам, все равно успели завоевать сердца нейтральных болельщиков.

Формат группы

Сам формат соревнований несколько изменился. Если в прошлых розыгрышах были важны только первые и последние места в группах, то теперь каждая позиция что-то и значит.

Победитель и главный аутсайдер каждой группы в Дивизионе B по-прежнему получат повышение/снижение в классе. А вот если в прошлом сезоне второе и третье место означали, что ты остаешься в своей лиге, то сейчас это не так.

Вторая команда нашего квартета в марте встретится в матчах плей-офф за выход в Дивизион А, где будет противостоять одной из команд, которая займет третье место в своей группе в Дивизионе А.

У команды, которая станет третьей, задача будет похожей, но уже будет борьба за выживание – она будет играть в марте с командой, которая станет второй в группе Дивизиона C за право остаться в своей лиге.

Есть нововведения и в элитном дивизионе, теперь в главную стадию турнира выходят не только четыре победителя групп, но и вторые места. Восемь команд сформируют четыре пары четвертьфиналистов и дальше по привычной олимпийской сетке определят победителя турнира.

Расписание матчей Украины в Лиге наций

Стартует команда Реброва номинально домашним матчем в Чехии против Албании, а через несколько дней сыграет уже с самими Чехами. Этот поединок тоже пройдет в Праге. Завершать турнир Украина будет в Албании.

Украина – Албания

7 сентября, 21:45 | Стадион Летная (Прага, Чехия)

7 сентября, 21:45 | Стадион Летная (Прага, Чехия) Чехия – Украина

10 сентября, 21:45 | Фортуна Арена (Прага)

10 сентября, 21:45 | Фортуна Арена (Прага) Украина – Грузия

11 октября, 21:45 | Стадион Познань (Польша)

11 октября, 21:45 | Стадион Познань (Польша) Украина – Чехия

14 октября, 21:45 | Стадион Вроцлава (Польша)

14 октября, 21:45 | Стадион Вроцлава (Польша) Грузия – Украина

16 ноября, 21:45 | Аджарабет Арена (Тбилиси)

16 ноября, 21:45 | Аджарабет Арена (Тбилиси) Албания – Украина

19 ноября, 21:45 | Арена Комбетаре (Тирана)

Прогноз на нашу группу

Букмекеры считают главным фаворитом нашего квартета национальную сборную Чехии, хотя Украина отстает от них очень и очень мало.

А вот главная сенсация Евро имеет самые маленькие шансы, даже несмотря на свои последние результаты в официальных матчах.

Коэффициенты на победу в группе:

Чехия – 2,5

Украина – 2,75

Албания – 5,0

Грузия – 6,5

Напомним, что в матче против Албании в рамках первого тура Украину считают явным фаворитом. Следить за событиями встречи можно будет с помощью онлайн-трансляции матча на ISPORT.

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