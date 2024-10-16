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Украина в Лиге наций: расписание, турнирные расклады и задачи команды Реброва

Украина завершила октябрьский сбор.
Сегодня, 14:10
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Национальная сборная Украины завершила октябрьский сбор, где провела два матча Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва минимально победили Грузию (1:0) и сыграют в результативную ничью с Чехией (1:1).

Турнирное положение:

После четырех сыгранных туров "сине-желтые" занимают последнюю строчку своего квартета, имея в активе всего четыре зачетных пункта. Возглавляет группу сборная Чехии (7 баллов), следом размещаются Грузия и Албания (по шесть пунктов).

Турнірне становище команд
Турнірне становище команд / Источник: UEFA

С кем сыграем в ноябре:

В ноябре Украина проведет два завершающих матча группового этапа. 16 ноября наша национальная команда встретится с Грузией, а 19 - сыграет против Албании.

Календарь всех матчей в ноябре в группе "сине-желтых":

5 тур. 16 ноября.

21:45 Грузия – Украина

21:45 Чехия - Албания

6 тур. 19 ноября.

21:45 Албания – Украина

21:45 Чехия - Грузия

Сборная Украины
Сборная Украины / Источник: Getty Images

Расклады

Первое место – дает право автоматически подняться в Дивизион А:

Чтобы занять первое место в турнирной таблице Украине обязательно нужно побеждать в обоих матчах в ноябре. При этом надеяться на то, что Чехия не сможет выиграть ни один из своих поединков, ведь при равенстве очков они будут выше в таблице.

Второе место – дает право сыграть в плей-офф за выход в Дивизион А:

Здесь вариантов несколько.
• Вариант 1 – Украина выигрывает оба матча и Чехия выигрывает хотя бы один свой;
• Вариант 2 – Украина победит Албанию и сыграет вничью с Грузией; Албания и Грузия не победят Чехию;
• Вариант 3 – Украина победит Грузию и сыграет вничью с Албанией, Албания проиграет Чехии и Грузия не победит Чехию;

Сборная Украины
Сборная Украины / Источник: Getty Images

Третье место – дает право сыграть в плей-офф за право остаться в Дивизион B:

• Вариант 1 – Украина победит Грузию, а в последнем туре и Украина, и Грузия не выиграют ("желто-синие" могут даже проиграть, если грузины не победят Чехию);
• Вариант 2 – Украина проигрывает Грузии, но победит Албанию (которая до этого проигрывает Чехии) в последнем туре;
• Вариант 3 – Украина и Албания не выиграют в пятом туре, затем Украина победит Албанию в шестом туре в два мяча, а Грузия выиграет хотя бы один из двух поединков;
• Вариант 4 – Украина сыграет вничью с Грузией и победит Албанию, но Албания победит Чехию, а Грузия сыграет с чехами вничью (в таком случае у албанцев будет 9 очков, а у других команд по 8, но Украина обойдет Чехию по дополнительным показателям);

Четвертое место – прямой вылет в Дивизион С:

• Вариант 1 – Украина не выигрывает ни один из двух матчей;
• Вариант 2 – Украина победит Грузию, но проиграет Албании, а Грузия победит Чехию
• Вариант 3 – Украина проиграет Грузии и победит Албанию, а Албания победит Чехию
• Вариант 4 – Украина победит Грузию, сыграет вничью с Албанией, но Грузия победит Чехию, а Албания сыграет с чехами вничью (в таком случае у грузинов будет 9 очков, а у других команд по 8, но Украина будет последней из-за дополнительных показателей)

Напомним, ранее Сергей Ребров озвучил задачу Украины на завершающие матчи в Лиге наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций

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