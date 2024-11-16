Украина потеряла шансы на плей-офф отбора на чемпионат мира через Лигу наций

В рамках пятого тура Лиги наций сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Грузии - 1:1.

Подопечные Сергея Реброва потеряли теоретические шансы на победу в группе.

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За пять туров наша команда набрала пять очков.

Кроме того, Украина уже не сможет попасть в плей-офф отбора на чемпионат мира через Лигу наций.

Напомним, что команды, которые займут первые места в группах квалификации, выйдут на чемпионат мира напрямую, а 12 команд, которые станут вторыми, сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре победителя групп Лиги наций, которые не смогли получить путевки на ЧМ или в плей-офф

В заключительном матче Лиги наций украинцы сыграют против сборной Албании. Поединок пройдет 19 ноября.

Ранее Ребров оценил матч Украины с Грузией.

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