Украина - Грузия: прогноз на матч Лиги наций 11.10.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче украинской и грузинской национальных сборных.

В пятницу, 11 октября, сборная Украины встретится с Грузией в номинально домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Подопечные Сергея Реброва неудачно начали этот турнир, потерпев в первых двух поединках поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Грузины же обыграли чехов (4:1) и албанцев (1:0) и сейчас лидируют в квартете.

Источник: Getty Images

Матч Украина - Грузия состоится в польском городе Познань на стадионе Энеа-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги наций Украина - Грузия

Несмотря на провальный старт украинцев в Лиге наций и противоположную ситуацию у грузин, в предстоящем поединке эксперты считают фаворитом команду Сергея Реброва, отдавая ей предпочтение перед соперником.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Грузия

Победа Украины - 2.19

- 2.19 Ничья - 3.35

- 3.35 Победа Грузии - 3.55

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Украины и Грузии забьют, составляет 1.86, а на противоположный результат - 1.87.

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Статистика противостояния Украины и Грузии

Сборные Украины и Грузии в своей истории провели между собой девять матчей, в частности команды пересекались в квалификациях чемпионата мира-2006 и Евро-2008. В последний раз украинцы и грузины встречались в товарищеском матче в 2015 году, а "сине-желтые" тогда обыграли соперника со счетом 2:1.

Источник: Getty Images

Украинская сборная после этих поединков имеет преимущество в статистике личных встреч и еще ни разу не проигрывала грузинам - шесть побед и три ничьи.

Украина - Грузия

6 Победы 0

3 Ничьи 3

16 Голы 6

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Грузия.

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