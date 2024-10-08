Степаненко тренировался вне общей группы сборной Украины

Сборная Украины во вторник, 8 октября, в рамках подготовки к матчам Лиги наций против Грузии и Чехии провела тренировку почти в полном составе.

Как сообщает официальный сайт УАФ, отдельно от общей группы игроков занимался полузащитник Шахтера Тарас Степаненко.

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35-летний футболист работал по индивидуальной программе из-за повреждения медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Источник: УАФ

Сборная Украины 11 октября в Познани проведет матч Лиги наций против Грузии, а 14 октября во Вроцлаве встретится с Чехией. Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Грузия.

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