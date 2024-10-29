Киченок и Остапенко получили соперниц на Итоговом турнире WTA

Украинка и латвийка возглавили посев и попали в зеленую группу.

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко узнали своих соперниц в группе парного разряда Итогового турнира WTA.

Украинско-латвийский тандем был первым номером посева и сыграет в зеленом квартете, сообщает официальный сайт WTA.

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Зеленая группа

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 1)

Се Шувэй/Элизе Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия, 2)

Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 6)

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 8)

Белая группа

Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2)

Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 4)

Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США, 5)

Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Китайский Тайбэй/-, 7)

В полуфинал выйдут по две лучшие пары из группы.

Итоговый турнир WTA пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.

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