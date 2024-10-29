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Киченок и Остапенко получили соперниц на Итоговом турнире WTA

Украинка и латвийка возглавили посев и попали в зеленую группу.
Вчера, 21:59
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко узнали своих соперниц в группе парного разряда Итогового турнира WTA.

Украинско-латвийский тандем был первым номером посева и сыграет в зеленом квартете, сообщает официальный сайт WTA.

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Зеленая группа

  • Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 1)
  • Се Шувэй/Элизе Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия, 2)
  • Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 6)
  • Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 8)

Белая группа

  • Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2)
  • Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 4)
  • Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США, 5)
  • Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова (Китайский Тайбэй/-, 7)

В полуфинал выйдут по две лучшие пары из группы.

Итоговый турнир WTA пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. 

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису объявила состав на Кубок Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Итоговый турнир WTA Елена Остапенко Людмила Киченок

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