Бывший тренер Алькараса прокомментировал возможную работу с Синнером

Объяснил что ему нужно время, прежде чем думать о новом игроке.

Бывший тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро прокомментировал возможность работы с Янником Синнером:

Надо будет подумать. Он невероятный игрок, но, как я уже сказал, сейчас не время думать о таких вещах и давать положительный или отрицательный ответ. Сейчас нужно пережить этот трудный период, потому что я по-прежнему каждый день думаю о Карлосе, и сейчас не время размышлять о других.

Добавим, что текущий тренер Синнера Даррен Кейхилл должен был перестать тренировать теннисиста после сезона-2025, но позже он пересмотрел решение и сообщил, что продлит контракт ещё на год.

Также Ферреро рассказал, когда будет готов вернуться к тренировкам:

"Трудно сказать, но я не знаю, готов ли я снова вложить всё необходимое время, чтобы отполировать ещё одного такого молодого парня. Пройдя через это, я бы предпочёл более подготовленного игрока. Всё из-за того, сколько времени я провожу дома. Поэтому я склоняюсь больше к опытным игрокам, которые уже находятся в туре, чем к тем, кто нуждается во всей этой работе".

