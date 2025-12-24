Элина Свитолина проведет шоу-матч на неделе открытия Australian Open

Элина Свитолина примет участие в выставочном матче в рамках недели открытия Australian Open-2026.

По данным Herald Sun, 14 января украинская теннисистка сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Тем временем среди мужчин в выставочных матчах примут участие Карлос Алькарас, который сыграет против австралийца Алекса де Минаура. Эта игра пройдет 15 января, а 16 января Янник Синнер проведет матч против канадца Феликса Оже-Альясима.

Основные матчи Australian Open-2026 пройдут с 18 января по 1 февраля 2026 года.

Добавим, что Калинина и ещё три украинца сыграют сыграют в квалификации Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!