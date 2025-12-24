iSport.ua
Русский Українська

Элина Свитолина проведет шоу-матч на неделе открытия Australian Open

Сыграет против Аманды Анисимовой.
Сегодня, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Элина Свитолина примет участие в выставочном матче в рамках недели открытия Australian Open-2026.

По данным Herald Sun, 14 января украинская теннисистка сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Тем временем среди мужчин в выставочных матчах примут участие Карлос Алькарас, который сыграет против австралийца Алекса де Минаура. Эта игра пройдет 15 января, а 16 января Янник Синнер проведет матч против канадца Феликса Оже-Альясима.

Основные матчи Australian Open-2026 пройдут с 18 января по 1 февраля 2026 года.

Добавим, что Калинина и ещё три украинца сыграют сыграют в квалификации Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

Статьи по теме

Три украинки претендуют на лучший удар года по версии WTA Три украинки претендуют на лучший удар года по версии WTA
Украинская теннисистка готова к старту в Окленде Украинская теннисистка готова к старту в Окленде
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
Cвитолину обворовали на Олимпиаде в Париже: "Кто-то забрал на сувениры" Cвитолину обворовали на Олимпиаде в Париже: "Кто-то забрал на сувениры"

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Европа14:51
Дуэт нападающих вернулся в обойму Челси
Бокс14:43
Уайлдер признался, как отреагировал на предложение боя от Усика
Теннис14:26
Элина Свитолина проведет шоу-матч на неделе открытия Australian Open
НХЛ14:12
Такого не было 30 лет: Макдэвид установил предрождественское достижение в НХЛ
Европа14:00
Вест Хэм нацелился на экс-форварда Барселоны
Другое13:32
Латвия закрыла въезд российским спортсменам накануне этапа Кубка мира
Лига наций13:30
Сборная Украины узнала корзину в жеребьевке Лиги наций
Европа13:07
Бавария выставила ценник на защитника Сашу Боэ
Европа12:55
Интер отзовет хавбека из аренды
НБА12:43
Центровой Лейкерс пополнил список травмированных
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK