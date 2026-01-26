Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open
О подготовке и тактике перед 1/4.
Во вторник, 27 января, пройдет матч четвертьфинала Australian Open, в котором Элина Свитолина сыграет против представительницы США Коко Гауфф.
The Tennis Letter цитирует слова украинки о её ожиданиях перед предстоящей игрой:
Мне нужно поговорить со своим тренером о плане, который я должна выполнить. У нас было несколько тяжелых матчей, тяжелых сражений. Думаю, последние два были в трех сетах. Мы играли в финале Окленда несколько лет назад. Мы также встречались на Открытом чемпионате США. Мы обе знаем игру друг друга.
Для меня важно завтра поработать над несколькими вещами, поговорить с тренером и быть готовой к жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против погодных условий.
