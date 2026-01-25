iSport.ua
Русский Українська

"Матч был чрезвычайно нервным": Свитолина оценила свою победу над "нейтралкой" на Australian Open

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от выхода в 1/4 финала турнира.
Сегодня, 15:33       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал Australian Open-2026.

В 1/8 финала украинская теннисистка в двух сетах разобралась с "нейтралкой" с российским паспортом Миррой Андреевой.

Читай также: Свитолина уверенно обыграла Андрееву и вышла в четвертьфинал AO

"Это невероятно. Я очень-очень довольна своей игрой. Пришлось по-настоящему бороться и сражаться до последнего розыгрыша. Матч был чрезвычайно нервным, и я очень рада тому, как смогла держаться.

Я ожидала тяжелого поединка и большого количества длинных розыгрышей. Я старалась очень хорошо работать ногами, оставаться максимально сосредоточенной, находить маленькие пробелы в ее игре и пытаться их использовать.

Сегодня я точно не была спокойна, поэтому муж был бы не очень доволен, но, думаю, он рад моей победе. Моменты, когда мы больше всего грустим - это когда проигрываем матчи. И это происходит большую часть карьеры, ведь мы проигрываем почти каждую неделю, и нам нужно уметь снова подниматься, снова выходить на корт, работать дальше и пытаться на следующей неделе сделать свою работу лучше, чем на прошлой неделе", - цитирует Свитолину BTU.

Напомним, что соперницей Свитолиной в четвертьфинале Australian Open станет американка Коко Гауфф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Элина Свитолина

Статьи по теме

Свитолина обыграла россиянку на Australian Open и уверенно вышла в следующий раунд Свитолина обыграла россиянку на Australian Open и уверенно вышла в следующий раунд
Свитолина уверенно обыграла Андрееву и вышла в четвертьфинал AO Свитолина уверенно обыграла Андрееву и вышла в четвертьфинал AO
Осака неожиданно снялась с Australian Open Осака неожиданно снялась с Australian Open
Свитолина уверенно прошла Климовичеву на Australian Open Свитолина уверенно прошла Климовичеву на Australian Open

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро одержал победу в масс-старте, женщины своей гонкой закроют этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против МЮ, Ювентус сыграет с Наполи, Судаков и Трубин встретятся с Эштрела
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Футзал18:48
Украина одержала первую победу на Евро-2026 по футзалу, одолев Литву
Украина18:40
Динамо с дублем Кабаева разгромило Малишеву в спарринге
Европа18:08
Челси одержал гостевую победу над Кристал Пэлас
Европа17:46
Малиновский забил Болонье роскошной "пушкой" со штрафного
Биатлон17:35
Биатлон-2025/2026: Перро одержал победу в масс-старте, женщины своей гонкой закроют этап Кубка мира в Новом Месте
Биатлон17:30
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
Украина17:20
УХЛ: Сокол разбил Шторм
Биатлон17:05
Перро выиграл масс-старт в Новом Месте, Мандзин - за пределами двадцатки
Бокс16:45
Промоутер рассказал о состоянии Итаумы после травмы
Европа16:12
Легенда сборной Португалии возобновил карьеру и трудоустроился в Казахстане
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK