"Матч был чрезвычайно нервным": Свитолина оценила свою победу над "нейтралкой" на Australian Open

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал Australian Open-2026.

В 1/8 финала украинская теннисистка в двух сетах разобралась с "нейтралкой" с российским паспортом Миррой Андреевой.

"Это невероятно. Я очень-очень довольна своей игрой. Пришлось по-настоящему бороться и сражаться до последнего розыгрыша. Матч был чрезвычайно нервным, и я очень рада тому, как смогла держаться.

Я ожидала тяжелого поединка и большого количества длинных розыгрышей. Я старалась очень хорошо работать ногами, оставаться максимально сосредоточенной, находить маленькие пробелы в ее игре и пытаться их использовать.

Сегодня я точно не была спокойна, поэтому муж был бы не очень доволен, но, думаю, он рад моей победе. Моменты, когда мы больше всего грустим - это когда проигрываем матчи. И это происходит большую часть карьеры, ведь мы проигрываем почти каждую неделю, и нам нужно уметь снова подниматься, снова выходить на корт, работать дальше и пытаться на следующей неделе сделать свою работу лучше, чем на прошлой неделе", - цитирует Свитолину BTU.

Напомним, что соперницей Свитолиной в четвертьфинале Australian Open станет американка Коко Гауфф.

