Свитолина уверенно обыграла Андрееву и вышла в четвертьфинал AO

Победа над россиянкой вывела Элину на Коко Гауфф.
Сегодня, 13:42       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 1/8 финала Australian Open 2026, в котором Элина Свитолина противостояла Мирре Андреевой.

Победу одержала украинка - поединок длился 1 час 24 минуты. В первом сете Элина без проблем переиграла россиянку, а во втором Андреева пыталась навязать борьбу Свитолиной, однако украинка взяла верх.

За матч Элина подала 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 8 из 10 брейк-пойнтов.

1/8 финала Australian Open
Элина Свитолина (Украина, 12) – Мирра Андреева (нейтральная, 7) – 6:2, 6:4.

Теперь в четвертьфинале Свитолина встретится с Коко Гауфф.

