Свитолина - о возвращении в топ-10 WTA: Поездка сюда уже удалась

Довольна игрой и выходом в полуфинал.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими мыслями касательно своего участия в Australian Open.

Я постоянно подталкиваю себя вперёд. Очень довольна своей игрой на этом турнире. В целом поездка сюда уже удалась, и я очень рада выходу в полуфинал.

Также Элина высказалась о возвращении в топ-10:

"Я очень довольна тем, как складывается турнир. Конечно, я всегда мечтала вернуться после декрета. Возвращение в топ-10 было моей целью".

К сожалению, в прошлом году не получилось — я досрочно закончила сезон в сентябре. Но на тренировках в межсезонье я сказала тренеру: "Я всё ещё хочу вернуться в топ-10". Это была моя цель на этот год.

Обзор четвертьфинального матча Свитолиной против Коко Гауфф вы можете посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!