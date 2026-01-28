iSport.ua
Русский Українська

Свитолина - о возвращении в топ-10 WTA: Поездка сюда уже удалась

Довольна игрой и выходом в полуфинал.
Сегодня, 08:15       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими мыслями касательно своего участия в Australian Open.

Я постоянно подталкиваю себя вперёд. Очень довольна своей игрой на этом турнире. В целом поездка сюда уже удалась, и я очень рада выходу в полуфинал.

Также Элина высказалась о возвращении в топ-10:

"Я очень довольна тем, как складывается турнир. Конечно, я всегда мечтала вернуться после декрета. Возвращение в топ-10 было моей целью".

К сожалению, в прошлом году не получилось — я досрочно закончила сезон в сентябре. Но на тренировках в межсезонье я сказала тренеру: "Я всё ещё хочу вернуться в топ-10". Это была моя цель на этот год.

Обзор четвертьфинального матча Свитолиной против Коко Гауфф вы можете посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

Статьи по теме

Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина - о втором круге Australian Open: Важно быть жёсткой психологически Свитолина - о втором круге Australian Open: Важно быть жёсткой психологически
Свитолина вышла во второй круг Australian Open, одолев Букшу Свитолина вышла во второй круг Australian Open, одолев Букшу

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа10:30
Бывший нападающий Наполи может возобновит карьеру в Серии Б
Формула 110:28
Новичок Ред Булл разбил болид команды на предсезонных тестах в Барселоне
Европа09:56
Атлетико хочет подписать ключевого полузащитника Баварии
НХЛ09:26
НХЛ: Вашингтон проиграл Сиэтлу, Миннесота обыграла Чикаго по буллитам
НБА08:57
НБА: Оклахома победила Новый Орлеан, Денвер уступил Детройту
Лига Чемпионов08:32
Главный тренер Челси поделился ожиданиями от игры с Наполи
Теннис08:15
Свитолина - о возвращении в топ-10 WTA: Поездка сюда уже удалась
Европа07:51
Ювентус сделал предложение защитнику Борнмута
Европа07:28
Онана может покинуть МЮ. На игрока претендует топ-клуб Серии А
Европа07:10
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK