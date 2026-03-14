Легенда UFC попрощается с октагоном

Американский полулёгкий боец Каб Суонсон сообщил, что проведёт свой последний бой в рамках UFC 327.

В октагоне он встретится со своим соотечественником Нэйтом Ландвером. Поединок пройдёт 11 апреля в Майами (США).

Главным событием вечера станет бой за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом.

Стоит добавить, что 42-летний боец провёл свой предпоследний бой в декабре прошлого года, тогда он сумел нокаутировать Билли Куарантилло. Предстоящий поединок для Суонсона станет 26-м в UFC.

К слову, Фрэнсис Нганну возобновит карьеру и собирается провести бой против своего бывшего соперника Энтони Джошуа.

