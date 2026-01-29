iSport.ua
Русский Українська

Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала

Не смогла пройти Соболенко.
Сегодня, 12:09       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В четверг, 29 января, прошел полуфинал турнира Australian Open, в котором Элина Свитолина не смогла обыграть нейтральную Арину Соболенку.

Отметим, что Свитолина в 13-й раз участвует в Australian Open, и это был ее первый выход в полуфинал.

Матч длился 1 час 17 минут. За игру Элина сделала 0 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

1/2 финала Australian Open:
Арина Соболенка (нейтр., 1) – Элина Свитолина (Украина, 12) 6:2, 6:3.

Во втором полуфинале представительница Казахстана Елена Рыбакина встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

Статьи по теме

Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open
Свитолина - о возвращении в топ-10 WTA: Поездка сюда уже удалась Свитолина - о возвращении в топ-10 WTA: Поездка сюда уже удалась
Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Мотоспорт13:45
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту
НБА13:37
Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета
Теннис13:12
Костюк пропустит "тысячник" в Катаре
Европа12:56
Тренер Астон Виллы может возглавить Реал
Украина12:50
УХЛ: Одесчина примет Сокол
Европа12:36
Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба
Игровые12:29
Виталий Дубров - о возвращении Дарьи Билодид: Все зависит от нее
НБА12:14
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
Теннис12:09
Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала
Европа11:45
Барселона договорилась о трансферах трех игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK