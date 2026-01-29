Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала

В четверг, 29 января, прошел полуфинал турнира Australian Open, в котором Элина Свитолина не смогла обыграть нейтральную Арину Соболенку.

Отметим, что Свитолина в 13-й раз участвует в Australian Open, и это был ее первый выход в полуфинал.

Матч длился 1 час 17 минут. За игру Элина сделала 0 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

1/2 финала Australian Open:

Арина Соболенка (нейтр., 1) – Элина Свитолина (Украина, 12) 6:2, 6:3.

Во втором полуфинале представительница Казахстана Елена Рыбакина встретится с американкой Джессикой Пегулой.

