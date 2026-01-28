Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open

Турнир Australian Open близится к завершению. В четверг, 29 января, пройдут полуфинальные матчи, а 1 февраля состоится финал.

В 1/2 турнира вышли Элина Свитолина, Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Джессика Пегула. Отметим, что ни одна из полуфиналисток пока не проиграла ни сета.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первых пяти матчах не отдала соперницам больше восьми геймов. Тем временем её будущая соперница в полуфинале, Арина Соболенко, провела два тай-брейка, отдав 12 геймов.

Елена Рыбакина отдала соперницам больше семи геймов, а американка Джессика Пегула, так же как и Свитолина, никому не отдала больше восьми геймов.

