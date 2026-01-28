iSport.ua
Русский Українська

Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open

Идеальный путь.
Сегодня, 14:20       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Турнир Australian Open близится к завершению. В четверг, 29 января, пройдут полуфинальные матчи, а 1 февраля состоится финал.

В 1/2 турнира вышли Элина Свитолина, Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Джессика Пегула. Отметим, что ни одна из полуфиналисток пока не проиграла ни сета.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первых пяти матчах не отдала соперницам больше восьми геймов. Тем временем её будущая соперница в полуфинале, Арина Соболенко, провела два тай-брейка, отдав 12 геймов.

Елена Рыбакина отдала соперницам больше семи геймов, а американка Джессика Пегула, так же как и Свитолина, никому не отдала больше восьми геймов.

Кто сыграет против кого в полуфинале мужского одиночного разряда Australian Open, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арина Соболенко Джессика Пегула елена рыбакина Елина Свитолина

Статьи по теме

Свитолина - о возвращении в топ-10 WTA: Поездка сюда уже удалась Свитолина - о возвращении в топ-10 WTA: Поездка сюда уже удалась
Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина - о втором круге Australian Open: Важно быть жёсткой психологически Свитолина - о втором круге Australian Open: Важно быть жёсткой психологически

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа15:22
Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины
Европа14:42
Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера
Теннис14:20
Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open
НБА14:05
Возвращение Йокича под вопросом
Европа13:49
Вест Хэм объявил о трансфере воспитанника Барселоны
Лига Чемпионов13:26
Украинский форвард оказался вне заявки на ключевой матч Олимпиакоса в ЛЧ
Теннис13:06
Australian Open 2026 (ATP): в полуфинале Джокович сойдётся с Синнером, а Зверев - с Алькарасом
Формула 113:02
Феррари определилась с гоночным инженером для Хэмилтона
ММА12:33
Амосов рассказал о тренировках и спарринге с Усиком
Формула 112:15
Уильямс отказался от полноценной презентации болида
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK