Тоттенхэм прервал серию поражений на Энфилде
В матче 30-го тура АПЛ прошёл поединок Ливерпуль – Тоттенхэм, в котором обе команды отличились уникальными показателями. Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1.
Хозяева поля установили антирекорд по пропущенным голам в концовке матчей чемпионата Англии, они пропустили восемь голов на 90-й минуте или позже.
На данный момент это худший показатель клуба за один сезон в истории турнира.
Liverpool have now conceded eight Premier League goals in the 90th minute or later this season - their most in a single campaign in the competition's history. 🤯 https://t.co/B1LF46Vbpa— Squawka (@Squawka) March 15, 2026
Тем временем Тоттенхэм впервые за 4 года не проиграл на домашнем стадионе мерсисайдцев, отметим, что предыдущий раз это случилось в мае 2022 года, тогда счёт матча также был 1:1.
Кроме того, подопечные Игора Тюдора впервые за долгое время не завершили игру поражением: до воскресного матча "шпоры" проиграли 5 предыдущих встреч в рамках АПЛ и Лиги чемпионов.
