Русский Українська
Тоттенхэм прервал серию поражений на Энфилде

Команда Арне Слота снова пропустила в концовке.
Сегодня, 07:58       Автор: Валентина Чорноштан
Ливерпуль / Getty Images

В матче 30-го тура АПЛ прошёл поединок Ливерпуль – Тоттенхэм, в котором обе команды отличились уникальными показателями. Напомним,  что игра завершилась ничьей 1:1.

Хозяева поля установили антирекорд по пропущенным голам в концовке матчей чемпионата Англии, они пропустили восемь голов на 90-й минуте или позже.

На данный момент это худший показатель клуба за один сезон в истории турнира.

Тем временем Тоттенхэм впервые за 4 года не проиграл на домашнем стадионе мерсисайдцев, отметим, что предыдущий раз это случилось в мае 2022 года, тогда счёт матча также был 1:1.

Кроме того, подопечные Игора Тюдора впервые за долгое время не завершили игру поражением: до воскресного матча "шпоры" проиграли 5 предыдущих встреч в рамках АПЛ и Лиги чемпионов.

