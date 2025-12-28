Монфис оценил влияние Алькараса и Синнера на нынешний теннис

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал какое влияние на тур оказывают лидеры рейтинга Карлос Алькарас и Янник Синнер.

"Они выигрывают все турниры Grand Slam. У них уже формируется та самая победная динамика, которая была у Большой четверки. С точки зрения тенниса, разумеется, они играют лучше — иначе они бы не побеждали".

Но самое главное — это их способность выигрывать, выигрывать и еще раз выигрывать. Их умение находить решение любых проблем — вот что по-настоящему поражает. Это впечатляет даже больше, чем чисто теннисный уровень.

"Карлос может выиграть матч в трех, четырех или пяти сетах, Янник действует более хирургически. Они побеждают за счет стабильности и уже начинают выглядеть так же значимо, какими в свое время были четыре великих".

Напомним, что сестры Киченок откроют сезон-2026 года совместным выступлением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!