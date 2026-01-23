iSport.ua
Киченок завершила выступление в парном разряде Australian Open

Украино-японский дуэт вылетел во втором раунде AO.
Сегодня, 07:23       Автор: Валентина Чорноштан
Надежда Киченок / Getty Images
Надежда Киченок / Getty Images

В пятницу, 23 января, состоялся второй раунд Australian Open в парном разряде, в котором принимала участие украинка Надежда Киченок.

Украинская теннисистка вместе с японкой Макото Ниномией не смогли обыграть австралийско-нидерландский дуэт Эллен Перес и Деми Схюрс.

Матч длился 1 час и 23 минуты. За это время украино-японский дуэт выполнил две двойные подачи и допустил такое же количество двойных ошибок. Также Надежда и Макото смогли отыграть 7 из 8 брейк-пойнтов.

Счёт матча: 2:0 - 7:5, 6:1.

Добавим, что теперь в парном разряде турнира ни одна представительница Украины не выступает.

Напомним, что 23 января в одиночном разряде сыграет Элина Свитолина против россиянки.

