Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии провели жеребьевку парного разряда. Своих соперниц получили четверо украинок, сообщает официальный сайт турнира.

Людмила Киченок в дуэте с американской теннисисткой Кэти Волынец будет противостоять паре "нейтралки" Анастасии Павлюченковой и датчанки Клары Таусон. А вот Надежда Киченок вместе с японской спортсменкой Макото Ниномией встретится с хозяйками кортов Эмерсон Джонс и Астрой Шармой.

С привычной напарницей Еленой-Габриэлой Русе из Румынии Марта Костюк будет противостоять дуэту чешек – Джессике Малечковой и Мириам Скох. Наконец Даяна Ястремская в паре с Алисией Паркс из США выйдет на корт против интернационального дуэта Го Ханьюй (Китай) и Кристины Младенович (Франция).

Поединки 1-го раунда парного разряда Australian Open-2026 с участием украинок:

Людмила Киченок/Кэти Волынец (Украина/США) – Анастасия Павлюченкова/Клара Таусон (нейтр./Дания)

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Эмерсон Джонс/Астра Шарма (Австралия, WC)

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Джессика Малечкова/Мириам Скох (Чехия)

Даяна Ястремская/Алисия Паркс (Украина/США) – Го Ханьюй/Кристина Младенович (Китай/Франция, 16)



Парный разряд первого мэйджора 2026 года стартует 21 января. Конкретные даты и время матчей украинских теннисисток определятся позже.

Напомним, ранее Элина Свитолина и еще 5 украинок узнали соперниц в одиночном разряде Australian Open.

