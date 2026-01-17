iSport.ua
Русский Українська

Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open

Дуэты готовятся к старту мэйджора.
Сегодня, 14:30       Автор: Антон Федорцив
Людмила Киченок и Марта Костюк / Getty Images
Людмила Киченок и Марта Костюк / Getty Images

Организаторы Открытого чемпионата Австралии провели жеребьевку парного разряда. Своих соперниц получили четверо украинок, сообщает официальный сайт турнира.

Людмила Киченок в дуэте с американской теннисисткой Кэти Волынец будет противостоять паре "нейтралки" Анастасии Павлюченковой и датчанки Клары Таусон. А вот Надежда Киченок вместе с японской спортсменкой Макото Ниномией встретится с хозяйками кортов Эмерсон Джонс и Астрой Шармой.

С привычной напарницей Еленой-Габриэлой Русе из Румынии Марта Костюк будет противостоять дуэту чешек – Джессике Малечковой и Мириам Скох. Наконец Даяна Ястремская в паре с Алисией Паркс из США выйдет на корт против интернационального дуэта Го Ханьюй (Китай) и Кристины Младенович (Франция).

Поединки 1-го раунда парного разряда Australian Open-2026 с участием украинок:

  • Людмила Киченок/Кэти Волынец (Украина/США) – Анастасия Павлюченкова/Клара Таусон (нейтр./Дания)
  • Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Эмерсон Джонс/Астра Шарма (Австралия, WC)
  • Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Джессика Малечкова/Мириам Скох (Чехия)
  • Даяна Ястремская/Алисия Паркс (Украина/США) – Го Ханьюй/Кристина Младенович (Китай/Франция, 16)


Парный разряд первого мэйджора 2026 года стартует 21 января. Конкретные даты и время матчей украинских теннисисток определятся позже.

Напомним, ранее Элина Свитолина и еще 5 украинок узнали соперниц в одиночном разряде Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Надежда Киченок Даяна Ястремская Марта Костюк Людмила Киченок

Статьи по теме

Киченок и Кравчик уступили в финале турнира в Аделаиде Киченок и Кравчик уступили в финале турнира в Аделаиде
Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов
Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open
Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа15:36
Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины
Биатлон15:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
Европа14:54
Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ
Европа14:52
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд
Теннис14:30
Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open
Теннис14:26
Джокович - о борьбе с топ-соперниками: Я могу обыграть любого
Европа14:11
Манчестер Юнайтед нашли замену Гарри Магуайру в составе Ноттингема
НХЛ13:57
Капитан Детройта поднялся в десятку голеадоров клуба
Бокс13:46
Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом
Формула 113:29
Ред Булл определился с командой инженеров Ферстаппена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK