Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open

Не всем украинкам повезло со жребием.
Сегодня, 10:14       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Представительницы Украины на Открытом чемпионате Австралии узнали оппоненток в первом раунде. Церемония жеребьевки состоялась в Мельбурне, сообщает официальный сайт турнира.

Сеянная под 12-м номером Элина Свитолина встретится с испанкой Кристиной Букшей. В свою очередь вторая ракетка Украины Марта Костюк будет противостоять французской теннисистке Эльзе Жакмо.

Тем временем Даяна Ястремская померяется силами с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. А вот дебютантка соревнований Александра Алейникова сразу встретится с действующей чемпионкой мэйджора Мэдисон Киз (США).

Обновление от 11:50. Впоследствии получили соперниц и победительницы квалификации. Юлия Стародубцева будет противостоять хозяйке кортов Айле Томлянович. Тем временем Ангелина Калинина сыграет против китаянки Ван Сиюй.

Поединки 1-го раунда Australian Open-2026 с участием украинок:

  • Эльза Жакмо (Франция) – Марта Костюк (Украина, 20)
  • Элина Свитолина (Украина, 12) – Кристина Букша (Испания)
  • Даяна Ястремская (Украина, 26) – Елена-Габриэла Русе (Румыния)
  • Александра Алейникова (Украина) – Мэдисон Киз (США, 9)
  • Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Айла Томлянович (Австралия)
  • Ван Сиюй (Китай) – Ангелина Калинина (Украина, Q)

 

Основная сетка Australian Open начнется в воскресенье, 18 января. Точные дата и время каждого поединка определятся позже.

Кстати, украинка Дарья Снигур уступила в финале квалификации нейтральной белоруске Александре Соснович.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

