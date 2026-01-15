Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open
Представительницы Украины на Открытом чемпионате Австралии узнали оппоненток в первом раунде. Церемония жеребьевки состоялась в Мельбурне, сообщает официальный сайт турнира.
Сеянная под 12-м номером Элина Свитолина встретится с испанкой Кристиной Букшей. В свою очередь вторая ракетка Украины Марта Костюк будет противостоять французской теннисистке Эльзе Жакмо.
Тем временем Даяна Ястремская померяется силами с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. А вот дебютантка соревнований Александра Алейникова сразу встретится с действующей чемпионкой мэйджора Мэдисон Киз (США).
Обновление от 11:50. Впоследствии получили соперниц и победительницы квалификации. Юлия Стародубцева будет противостоять хозяйке кортов Айле Томлянович. Тем временем Ангелина Калинина сыграет против китаянки Ван Сиюй.
Поединки 1-го раунда Australian Open-2026 с участием украинок:
- Эльза Жакмо (Франция) – Марта Костюк (Украина, 20)
- Элина Свитолина (Украина, 12) – Кристина Букша (Испания)
- Даяна Ястремская (Украина, 26) – Елена-Габриэла Русе (Румыния)
- Александра Алейникова (Украина) – Мэдисон Киз (США, 9)
- Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Айла Томлянович (Австралия)
- Ван Сиюй (Китай) – Ангелина Калинина (Украина, Q)
Основная сетка Australian Open начнется в воскресенье, 18 января. Точные дата и время каждого поединка определятся позже.
Кстати, украинка Дарья Снигур уступила в финале квалификации нейтральной белоруске Александре Соснович.
