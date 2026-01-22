iSport.ua
Киченок прошла во второй раунд Australian Open в парном разряде

Начинает борьбу с уверенной победы.
Сегодня, 10:36
Надежда Киченок / Getty Images
Надежда Киченок / Getty Images

В четверг, 22 января, прошёл первый раунд Australian Open в парном разряде, в котором участвует украинская теннисистка Надежда Киченок.

Украинка в паре с представительницей Японии Макото Ниномия смогла обыграть австралийскую пару Эмерсон Джонс и Астру Шарма.

Матч длился 55 минут. За это время украино-японский дуэт отыграл 1 из 2 брейк-пойнтов, допустил 5 двойных ошибок, сделал 26 виннеров и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

Счет матча 2:0 - 6:4, 6:2.

Во втором раунде, который состоится 23 января, Надежда Киченок и Макото Ниномия сыграют против нидерландки Деми Схюрс и австралийки Эллен Перес.

Ранее Элина Свитолина прокомментировала, как прошёл её матч во втором круге Australian Open.

