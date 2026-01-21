iSport.ua
Свитолина - о втором круге Australian Open: Важно быть жёсткой психологически

Прокомментировала выход в третий круг.
Сегодня, 11:29       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как прошёл её матч против Линды Климовичевой и выход в третий круг Australian Open 2026.

Если говорить о концовке первого сета: до брейка всё было довольно ровно, затем вы взяли подачу соперницы и подавали на сет. Расскажите, как вы подходили к этому отрезку - к счёту 6:5 и завершению первого сета.

Я ожидала, что первый сет получится тяжёлым, и была готова к тому, что соперница будет хорошо играть. Молодые игроки обычно выходят на корт очень заряженными, сразу начинают активно, стараются забивать виннеры. В такие моменты важно быть психологически устойчивой, использовать свой опыт, оставаться в матче, терпеть, выкладываться на полную и постараться во что бы то ни стало взять первый сет.

"После этого, если ты играешь хорошо, становится немного легче. Поэтому было приятно довести дело до конца и выиграть этот сет", - сказала Элина.

С кем предстоит сыграть украинке в третьем раунде в Мельбурне, вы можете узнать здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

