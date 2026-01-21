iSport.ua
Свитолина уверенно прошла Климовичеву на Australian Open

Пробилась в третий раунд турниру.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В среду, 21 января, состоялся второй раунд турнира Australian Open, в котором Элина Свитолина вышла в следующий круг.

Украинская теннисистка сумела одолеть Линду Климовичеву со счетом 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 15 минут. За игру Элина реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов, допустила всего 2 двойные ошибки и выполнила 3 эйса.

В следующем раунде турнира Свитолиной предстоит сыграть против нейтральной Дианы Шнайдер. Противостояние пройдет в пятницу, 23 января.

Ранее другая украинская теннисисткане смогла преодолеть первый круг Australian Open и потерпела поражение от соперницы из Китая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

