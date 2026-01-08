Сестры Киченок одолели сеяных россиянок на пути в полуфинал Брисбена
В рамках четвертьфинала парного разряда турнира в австралийском Брисбене украинская пара Людмилы и Надежды Киченок встретилась с сеяными под 4-м номером нейтральными ириной хромачевой и алексанжрой пановой.
Первый сет получился довольно легким для украинок, они оформили два брейка победили со счетом 6:2, но уже во второй партии дело дошло до тай-брейка, на котором и сестер игра не пошла.
В супер тай-брейке все было похоже на качели: украинки сделали счет 6:1, но затем уступили пять розыгрышей подряд, собрались - и вновь выиграли три кряду. И уж три матч-бола Людмила и Надежда не отдали.
Брисбен, четвертьфинал
Киченок/Киченок (Украина) - хромачева/панова - 6:2, 6:7(2), 10:7
В полуфинале украинкам будут противостоять главные фаворитки соревнования - Шувей Се (Тайвань) и бывшая партнерка Людмилы Киченок Елена Остапенко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!