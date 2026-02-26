Гераскевич: Стыдно, что Бубка носит звание Герой Украины, он уничтожает нашу страну

Главный герой украинской команды на Олимпиаде в Италии Владислав Гераскевич после возвращения в Украину принял предложение выступить с трибуны Верховной Рады.

Среди прочего Владислав коснулся темы бывшего президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки.

У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК — господин Бубка до сих пор носит звание Героя Украины. Мне стыдно, что он до сих пор носит это звание — не должно его носить.

Бубка продолжает быть членом Международного олимпийского комитета, куда его снова переизбрали в 2024 году сроком восемь лет.

Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами, допускает российские флаги в возглавляющей организации. Человек действительно подыгрывает России и когда он носит звание Героя Украины, приобретаемое сейчас посмертно, — это недопустимо. С этим мы тоже должны бороться. Поэтому призываю помочь, чтобы господин Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкции

Гераскевич во время выступления рассказал о важности объединяться украинцам для совместной борьбы с врагом.

Главное и основное — это единение для Украины. Понимаю, что здесь есть представители многих политических партий, но когда произошел скандал, когда притесняли память погибших украинцев, детей, наших героев — мы были объединены. Когда мы объединены, мир гораздо охотнее соединяется вокруг нас. Надеюсь, что мы можем удержать это единство как можно дольше, ведь это для нас действительно вопрос выживания

