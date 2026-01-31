iSport.ua
Рыбакина триумфовала на Australian Open

Представительница Казахстана выиграла мэйджор.
Сегодня, 13:13       Автор: Антон Федорцив
Елена Рыбакина / Getty Images
Елена Рыбакина / Getty Images

Казахская теннисистка Елена Рыбакина победила на Открытом чемпионате Австралии. В финале она с камбэком одолела первую ракетку мира Арину Соболенко.

В первом сете Рыбакина стартовала с брейка. Он оказался одним на двоих за всю партию. Как следствие, 38 минут спустя представительница Казахстана повела по сетам.

Во второй партии соперницы шли нога в ногу. Решающим стал десятый гейм. Соболенко неожиданно взяла "под ноль" подачу Рыбакиной и перевела матч в третий сет.

Там бесфлажная белоруска, казалось, сделала заявку на победу (3:0). Впрочем, казахская теннисистка организовала камбэк. Она взяла пять геймов подряд, а затем эйсом на собственной подаче завоевала трофей.

Australian Open
женщины, финал
Арина Соболенко (нейтр., 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – 4:6, 6:4, 4:6

