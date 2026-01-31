Леон Горетцка не сменит клуб зимой
Полузащитник Баварии Леон Горетцка принял решение не покидать немецкий клуб.
Накануне сообщалось, что 30-летний немец может перейти в мадридский Атлетико, однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, Леон отказал испанской команде.
Отмечается, что хавбек поставил перед собой цель успешно завершить сезон в Мюнхене, а уже потом начать новую главу в карьере.
🚨🛑 It is almost decided that Leon #Goretzka will reject Atlético‘s offer and remain at FC Bayern until the end of the season if nothing extraordinary happens, as revealed this evening.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 29, 2026
There were new talks today. Atlético were keen to sign him immediately, and Bayern were… pic.twitter.com/4E5xeNABhA
Напомним, что контракт Горетцки с мюнхенским клубом истекает летом.
К слову, Виртц рассказал, как адаптировался в Ливерпуле.
