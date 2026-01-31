iSport.ua
Леон Горетцка не сменит клуб зимой

Решил доиграть сезон в Мюнхене.
Сегодня, 13:04       Автор: Валентина Чорноштан
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Полузащитник Баварии Леон Горетцка принял решение не покидать немецкий клуб.

Накануне сообщалось, что 30-летний немец может перейти в мадридский Атлетико, однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, Леон отказал испанской команде.

Отмечается, что хавбек поставил перед собой цель успешно завершить сезон в Мюнхене, а уже потом начать новую главу в карьере.

Напомним, что контракт Горетцки с мюнхенским клубом истекает летом.

К слову, Виртц рассказал, как адаптировался в Ливерпуле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леон Горецка

