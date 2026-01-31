iSport.ua
Виртц рассказал, как адаптировался в Ливерпуле

Признался, что поддержка команды помогла ему адаптироваться.
Сегодня, 11:40       Автор: Валентина Чорноштан
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Полузащитник Флориан Виртц рассказал, как проходила его адаптация в Ливерпуле, в который он перешёл летом 2025 года.

Напомним, что в этом сезоне немецкий хавбек принял участие в 22 матчах, в которых сумел забить 3 гола и сделать 1 результативную передачу.

"Я был очень рад переходу и хотел мгновенно добиться успеха. Но получилось не так. Мне нужно было оставаться сильным духом и продолжать верить в себя, что в какой-то момент всё должно получиться", - сказал Виртц.

Я говорил себе: "ты так хорошо играл в Германии, нельзя же здесь забыть, как играть в футбол». Не всегда было легко сохранять уверенность на поле, но я думаю, что справлялся с этим очень хорошо, и мне помогали люди вокруг.

Тем временем Ливерпуль принял решение касательно своего английского полузащитника.

