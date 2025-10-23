iSport.ua
Виртц оказался лидером по важному показателю

Немец лидер по созданным моментам.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Новичок Ливерпуля Флориан Виртц все еще демонстрирует высокий уровень игры.

По подсечтам Opta, немецкий полузащитник - лучший в АПЛ по созданным моментам и ожидаемым ассистам.

Напомним, что Виртц тяжело начал новый сезон. У игрока один ассист в Суперкубке Англии и еще два в Лиге чемпионов, однако в АПЛ Флориан пока не отличился результативными действиями.

При этом хавбек уже создал 29 опасных моментов для своих партнеров, а также имеет показатель ожидаемых ассистов - 3.0. Это лучший результат среди футболистов АПЛ.

Ранее также сообщалось, что другой новичок Ливерпуля выбыл из-за травмы.

