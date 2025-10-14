Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания

Дорогостоящий новичок пока не оправдывает ценник.

Издание Sports Illustrated выделило десять худших трансферов прошедшего лета в АПЛ.

Журналисты оценивали исключительно стартовые выступления новичков, опираясь на их ценник.

Несложно догадаться, что по мнению издания худшим трансфером лета стал новичок Ливерпуля Флориан Виртц.

Немец обошелся мерсисайдцам в 116 млн фунтов, но в стартовых восьми играх не отметился результативными действиями. Более того, пока Флориан запомнился только неубедительной игрой и ошибками.

Топ-10 худших трансферов АПЛ лета-2025

Флориан Виртц (в Ливерпуль из Байера за 116 млн фунтов); Милош Керкез (в Ливерпуль из Борнмута за 40 млн фунтов); Джейми Гиттенс (в Челси из Боруссии Дортмунд за 51,5 млн фунтов); Йоан Висса (в Ньюкасл из Брентфорда за 55 млн фунтов); Александер Исак (в Ливерпуль из Ньюкасла за 125 млн фунтов); Джеймс Траффорд (в Манчестер Сити из Бернли за 31 млн фунтов); Жан-Клер Тодибо (в Вест Хэм из Ниццы за 32,8 млн фунтов); Мадс Хермансен (в Вест Хэм из Лестера за 20 млн фунтов); Энтони Эланга (в Ньюкасл из Ноттингем Форест за 55 млн фунтов); Тьерно Барри (в Эвертон из Вильярреала за 27 млн фунтов).

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль потерял одного из лидеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!