Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания
Дорогостоящий новичок пока не оправдывает ценник.
Издание Sports Illustrated выделило десять худших трансферов прошедшего лета в АПЛ.
Журналисты оценивали исключительно стартовые выступления новичков, опираясь на их ценник.
Несложно догадаться, что по мнению издания худшим трансфером лета стал новичок Ливерпуля Флориан Виртц.
Немец обошелся мерсисайдцам в 116 млн фунтов, но в стартовых восьми играх не отметился результативными действиями. Более того, пока Флориан запомнился только неубедительной игрой и ошибками.
Топ-10 худших трансферов АПЛ лета-2025
- Флориан Виртц (в Ливерпуль из Байера за 116 млн фунтов);
- Милош Керкез (в Ливерпуль из Борнмута за 40 млн фунтов);
- Джейми Гиттенс (в Челси из Боруссии Дортмунд за 51,5 млн фунтов);
- Йоан Висса (в Ньюкасл из Брентфорда за 55 млн фунтов);
- Александер Исак (в Ливерпуль из Ньюкасла за 125 млн фунтов);
- Джеймс Траффорд (в Манчестер Сити из Бернли за 31 млн фунтов);
- Жан-Клер Тодибо (в Вест Хэм из Ниццы за 32,8 млн фунтов);
- Мадс Хермансен (в Вест Хэм из Лестера за 20 млн фунтов);
- Энтони Эланга (в Ньюкасл из Ноттингем Форест за 55 млн фунтов);
- Тьерно Барри (в Эвертон из Вильярреала за 27 млн фунтов).
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль потерял одного из лидеров.
