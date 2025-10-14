iSport.ua
Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания

Дорогостоящий новичок пока не оправдывает ценник.
Вчера, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Виртц / Getty Images
Издание Sports Illustrated выделило десять худших трансферов прошедшего лета в АПЛ.

Журналисты оценивали исключительно стартовые выступления новичков, опираясь на их ценник.

Несложно догадаться, что по мнению издания худшим трансфером лета стал новичок Ливерпуля Флориан Виртц.

Немец обошелся мерсисайдцам в 116 млн фунтов, но в стартовых восьми играх не отметился результативными действиями. Более того, пока Флориан запомнился только неубедительной игрой и ошибками.

Топ-10 худших трансферов АПЛ лета-2025

  1. Флориан Виртц (в Ливерпуль из Байера за 116 млн фунтов);
  2. Милош Керкез (в Ливерпуль из Борнмута за 40 млн фунтов);
  3. Джейми Гиттенс (в Челси из Боруссии Дортмунд за 51,5 млн фунтов);
  4. Йоан Висса (в Ньюкасл из Брентфорда за 55 млн фунтов);
  5. Александер Исак (в Ливерпуль из Ньюкасла за 125 млн фунтов);
  6. Джеймс Траффорд (в Манчестер Сити из Бернли за 31 млн фунтов);
  7. Жан-Клер Тодибо (в Вест Хэм из Ниццы за 32,8 млн фунтов);
  8. Мадс Хермансен (в Вест Хэм из Лестера за 20 млн фунтов);
  9. Энтони Эланга (в Ньюкасл из Ноттингем Форест за 55 млн фунтов);
  10. Тьерно Барри (в Эвертон из Вильярреала за 27 млн фунтов). 

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль потерял одного из лидеров.

