iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ключевой игрок Ливерпуля получил повреждение в матче за сборную

Заменён в сборной Нидерландов из-за дискомфорта.
Сегодня, 14:34       Автор: Валентина Чорноштан
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Полузащитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Райан Гравенберх получил травму во время международной паузы и теперь не сыграет против Манчестер Юнайтед.

Нидерландец получил повреждение во время матча против Финляндии в воскресенье, 12 октября. 23-летний полузащитник был заменён во втором тайме. Тогда Нидерланды выиграли со счётом 4:0.

"Гравенберх испытывал дискомфорт в подколенном сухожилии и был заменён в качестве меры предосторожности", — сообщил тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

В этом сезоне Гравенберх сыграл 8 матчей за Ливерпуль, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, матч Ливерпуля против Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 19 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Нидерландов по футболу

Статьи по теме

Яремчук готов дебютировать в текущем сезоне Яремчук готов дебютировать в текущем сезоне
NaVi стартовали с уверенной победы против росиян на BLAST Slam IV NaVi стартовали с уверенной победы против росиян на BLAST Slam IV
Промоутер Джошуа оценил вероятность его возвращения в ринг в этом году Промоутер Джошуа оценил вероятность его возвращения в ринг в этом году
Сборная, провалившая квалификацию на ЧМ-2026, уволила тренера Сборная, провалившая квалификацию на ЧМ-2026, уволила тренера

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Европа18:14
Яремчук готов дебютировать в текущем сезоне
Киберспорт17:55
NaVi стартовали с уверенной победы против росиян на BLAST Slam IV
Бокс17:45
Промоутер Джошуа оценил вероятность его возвращения в ринг в этом году
ЧМ-202617:40
Сборная, провалившая квалификацию на ЧМ-2026, уволила тренера
Формула 117:05
В Мерседес рассчитывают закрепить успех в следующих гонках
Европа16:35
Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания
Европа15:55
"Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде": фанаты Комо резко выступили против матча в Австралии
Европа15:22
Скандальный экс-судья АПЛ может получить до 10 лет тюремного заключения
Формула 114:50
Серхио Перес рассчитывает на успешный старт Кадиллака в Ф1
Европа14:48
"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK