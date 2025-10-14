Ключевой игрок Ливерпуля получил повреждение в матче за сборную

Полузащитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Райан Гравенберх получил травму во время международной паузы и теперь не сыграет против Манчестер Юнайтед.

Нидерландец получил повреждение во время матча против Финляндии в воскресенье, 12 октября. 23-летний полузащитник был заменён во втором тайме. Тогда Нидерланды выиграли со счётом 4:0.

"Гравенберх испытывал дискомфорт в подколенном сухожилии и был заменён в качестве меры предосторожности", — сообщил тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

В этом сезоне Гравенберх сыграл 8 матчей за Ливерпуль, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, матч Ливерпуля против Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 19 октября.

