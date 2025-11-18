Вирджил Ван Дейк побил рекорд де Бура в сборной Нидерландов

Вышел на первое место в сборной.

Сборная Нидерландов в заключительном матче квалификации принимала Литву и уверенно выиграла со счётом 4:0.

Для капитана сборной Нидерландов этот матч стал рекордным по количеству сыгранных матчей за национальную команду в качестве капитана.

Теперь защитник Ливерпуля обошёл Франка де Бура: у Вирджила ван Дейка 72 матча в капитанской повязке, а у де Бура было 71.

Также за сборную Нидерландов Ван Дейк сыграл 88 матчей, в которых забил 11 голов. Его дебют за взрослую национальную команду состоялся в 2025 году.

Добавим, что Нидерланды вышли на чемпионат мира 2026 года.

